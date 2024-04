Ist die Kirchensteuer noch zeitgemäß?

Die katholische Kirche in Österreich verzeichnet einen merkbaren Anstieg von Kirchenaustritten - 90.808 im vergangenen Jahr. Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen eine Steuerwidmung existiert, sehen viele Österreicherinnen und Österreicher den Beitrag als ausschlaggebenden Grund. Was denken Sie: Ist die Kirchensteuer Ihrer Meinung nach noch zeitgemäß? Teilen Sie Ihre Ansichten gerne in den Kommentaren mit!