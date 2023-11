„Krampuskarten“ mit Miss Kärnten & Miss Steiermark

Die gruseligen Krampusse und Perchten treiben wieder ihr Unwesen, am Samstag steigt um 19 Uhr in Klagenfurt der längste Krampuslauf der Republik. 800 Kramperl aus vier Ländern heizen den 50.000 Besuchern auf dem 1,6-km-Parcours von der Landesregierung zum Alten Platz ein. Vorneweg marschieren heuer mit dem Nikolaus erstmals Krampusinen. „Die Mädels werden in feuerrote Kostüme gesteckt und tragen Hörner“, erzählt Organisator Josef Pickl-Hafner. Sogar eine echte Damen-Gruppe ist dabei. Mit zottigen Fellen, Masken und Glocken. „Kirchheimer Teufelsweiba“ nennen sie sich ...