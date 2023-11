Ex-Model wirft Axl Rose Vergewaltigung vor

Laut der Klageschrift, die mehrere US-Medien veröffentlichten, lernten Rose und Kennedy sich im Februar 1989 in einer Diskothek in New York kennen. Der Sänger der Rockband Guns N‘ Roses soll das „Penthouse“-Model dann zu einer Party in seiner Hotelsuite mitgenommen haben, wo er seinen Gästen laut der Akte „Kokain, Champagner und Alkohol“ anbot.