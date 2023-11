Inuit und Eisbären können wieder Nachbarn sein

Tief in der kanadischen Hudson Bay liegt die winzige Inuit-Siedlung Whale Cove. Hier leben etwa 350 Menschen traditionell friedlich neben dem Eisbären. Diese sind jedoch in letzter Zeit immer häufiger in der Menschensiedlung anzutreffen, vor allem wenn sie in den Sommermonaten umherstreifen, um nach Nahrung zu suchen.