Falsche „Rufhilfe-Mitarbeiter“ in OÖ unterwegs!

Das Rote Kreuz warnt eindringlich: Seit Ende Oktober gab es fünf Fälle, in denen sich Unbekannte als Mitarbeiter der Rufhilfe ausgegeben haben. Sie klingelten an Wohnungstüren oder kontaktierten die betroffenen Personen telefonisch in den Bezirken Linz-Land, Steyr und der Stadt Linz.