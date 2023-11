Millionen-Wert: Drogenring verkaufte 334 Kilo Gras

Insgesamt neun Festnahmen im Mai

Am 15. Mai des heurigen Jahres schlugen die Ermittler dann zu: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nahmen sie neun Personen zeitgleich fest. Außerdem durchsuchten die Ermittler 17 von der Bande gemietete Wohnungen, Büros und Lagerräume. In einem der Lagerräume stellte die Polizei drei Kilo Gras, ein Kilo Kokakin und 509 Gramm Cannabisharz sicher. Auch 20.000 Euro in bar sowie mehrere Mobiltelefone wurden gefunden. Die aus den Handys gewonnenen Daten führten zu drei weiteren Festnahmen.