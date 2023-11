„Wir müssen uns beim Schiedsrichter bedanken“

„Wir gehören da einfach hin“

Den Italienern war die Erleichterung anzumerken. Man schulde die EM-Teilnahme auch den Fans, die das Team in schwerer Lage in der Quali immer unterstützt hätten, sagte Keeper Donnarumma. Das Minimalziel wurde erreicht. „Wir gehören da einfach hin. Wir gehen als Titelverteidiger rein. Und mit diesem Geist in der Mannschaft ist einiges möglich.“