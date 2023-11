Jeder Euro zählt: Graz tüftelt an großem Sparplan

Der Anlass für diese Beschäftigung mit sich selbst, sagt Schwentner, sei „zwar nicht erfreulich“ - zwei Jahre hintereinander hatte die Stadt ein negatives Ergebnis - „aber die Übung ist eine Gute“. Man ackert jede der Leistungen durch, betrachtet sie „mit einem Blick von unten“ neu, wie Kahr sagt, und entscheidet dann, wo man langfristig sparen kann. Prinzipiell unterteilt die Liste die Posten in „Zusatz-Leistungen“, die es nur in Graz gibt, und jene, die es auch anderswo gibt. Das heißt aber nicht, dass es sich dabei um Luxusausgaben handelt. „Ein Beispiel ist die Hagelabwehr“, erklärt Kahr. „Die gibt es in Innsbruck nicht, weil es dort keinen Hagel gibt.“