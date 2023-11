„Heizschwammerl im Winter unsere letzte Reserve“

„Kosten in Gastronomie extrem gestiegen“

Die Preise in der Wiener Gastronomie seien laut Dobcak berechtigt angehoben worden: „Ich laufe seit Jahren herum und sage überall, dass wir mit unserem Angebot teurer werden müssen, da die Kosten in der Gastronomie extrem gestiegen sind. Das ist heuer auch geschehen, und nun passt das Verhältnis so halbwegs. Auch wenn wir im internationalen Vergleich immer noch günstig sind.“