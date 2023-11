Mann (34) vergewaltigte 90-Jährige in Seniorenheim

Der Vorfall hat sich laut der Zeitung „Guardian“ an einem späten Abend in der vergangenen Woche ereignet. Der Verdächtige ist laut dem Bericht in das Seniorenheim in dem Ort Bateau Bay an der Ostküste eingedrungen. Dort soll er die alte Dame attackiert und vergewaltigt haben. Die 90-Jährige sei traumatisiert und habe schwere Verletzungen davongetragen, teilte die Polizei mit.