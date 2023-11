Rot-weiß-rote „Nagelsmänner“ gegen Deutschland

2015 kam Stefan Posch von der Admira zur TSG 1899 Hoffenheim, begann dort in der Unter 19, sieben Jahre lang blieb er dem Klub treu, ehe es für ihn zum FC Bologna ging. In seiner Hoffenheimer Zeit schaffte Posch von der U19 den Sprung in die Kampfmannschaft, der Höhepunkt war 2018/19 die Teilnahme an der Champions League. Sein Trainer in der U19 ebenso wie dann in der „Königsklasse“? Ein gewisser Julian Nagelsmann ...