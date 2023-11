„Jetzt wollen wir auch Meister werden!“

Den Herbstmeistertitel im letzten Spiel verspielt - aber beim SR Donaufeld gibt man sich für die Rückrunde in der 3. Liga kämpferisch. „Wir sind jetzt am dritten Platz. Vierter will ich nicht werden, sondern Meister“, meint Trainer Josef Michorl. Den ganzen Talk mit Marco Cornelius und Donaufeld-Trainer Josef Michorl gibts im Video.