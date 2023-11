Nach Protest beim Gurgl-Slalom rauchen die Köpfe

Die Athleten nahmen’s (bis auf Henrik Kristoffersen) relativ gelassen. „Muss das sein? Ich denke, es war in Gurgl fehl am Platz“, meinte etwa Marco Schwarz. Der Kärntner steigt am Montag (mit Johannes Strolz) ins Flugzeug in die USA, wo in Colorado eine Woche Training und der Weltcup-Speed-Auftakt in Beaver Creek warten: „Ich freu mich sehr darauf.“