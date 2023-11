Krankenhaus in Gaza zwischen Front und Propaganda

Hass-Botschaften bei Gipfel in Saudi-Arabien

Auf einem islamisch-arabischen Gipfeltreffen in Saudi-Arabien bekam der iranische Präsident Ebrahim Raisi einmal mehr eine Bühne für seine Hass-Botschaften. Er rief die muslimischen Länder auf, Öl- und Warensanktionen gegen Israel zu verhängen. „Es gibt keinen anderen Weg, als sich Israel zu widersetzen“, erklärte Raisi. Und weiter: „Wir küssen der Hamas die Hände für ihren Widerstand gegen Israel“, so Raisi über die Terrororganisation, die am 7. Oktober rund 1200 Menschen in Israel regelrecht abgeschlachtet hat.