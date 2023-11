450 Spitalspatienten HIV und Hepatitis ausgesetzt

Skandal um 3000 Patienten

Im Jahr 2018 hatte es an einem Operationszentrum in Saddle Brook im US-Bundesstaat New Jersey einen riesigen Skandal gegeben. Mitarbeiter hatten medizinische Instrumente nicht ordnungsgemäß gereinigt und daher 3000 Patienten dem Risiko einer Ansteckung mit durch Blut übertragbare Krankheitserreger ausgesetzt, wie etwa Hepatitis B, Hepatitis C und HIV.