Pflegepolitik im Fokus: Prügel-Sager überwunden?

Nicht besonders nachtragend zeigt sich Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) am Freitag nach dem gemeinsamen Termin mit Erwin Angerer (FPÖ) und dem Verein „Lebenswert“. Als „professionell und konstruktiv“ beschreibt Prettner die Gesprächsrunde mit den Blauen, in der es hauptsächlich um ein laufendes Pilotprojekt in Kärnten gegangen ist, das Pflegekräften ermöglicht, freiberuflich in der Mobilen Pflege tätig zu sein.