Güter sollen verstärkt auf Schiene gebracht werden

Schon lange heißt es, der Gütertransport solle von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Bis jetzt hat sich allerdings nicht allzu viel getan, nur zehn Prozent der Güter werden in Vorarlberg per Bahn transportiert. Bedeutet auch: 90 Prozent rollen immer noch auf einem Lkw durchs Land. Mobilitäts-Landesrat Daniel Zadra betonte am Freitag, dass man sich entscheiden müsse, ob man Transit- oder Bahnland werden möchte. Ihm würde die Entscheidung jedenfalls leicht fallen.