Bettwanzen-Befall: „Zimmer trotzdem weiter nützen“

Nach dem Bettwanzen-Alarm in einem Wiener Studentenwohnheim gibt eine Kammerjägerin in der „Krone“ Tipps, was bei einem Befall zu tun ist. Das Problem dabei? Die Ungeziefer sind nur extrem schwierig zu beseitigen. Und sie erklärt, warum selbst Luxus-Hotels nicht vor den winzigen Insekten gefeit sind.