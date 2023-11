Bei Voest droht nächste Woche totaler Stillstand

Von Engel in Schwertberg über Pöttinger in Grieskirchen bis hin zu Wacker Neuson in Hörsching: In vielen Betrieben wurde diese Woche gestreikt. Bei der Voestalpine sind die Vorbereitungen für den Arbeitskampf erst in Vorbereitung. Nächste Woche soll es zum Stillstand an allen Standorten kommen.