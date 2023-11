Hattrick von Toni Polster und 3400 Bus-Kilometer

Gespielt wird heute übrigens in der A. Le Coq Arena, (der Namensgeber der Arena ist seit 2002 die estnische Brauerei A. Le Coq), 1997, als Österreichs Nationalteam erstmals in Estland angetreten war, war noch im Kadriorg-Stadion gespielt worden. Ergebnis damals in der Qualifikation für die WM 1998 unter Teamchef Herbert Prohaska 3:0, alle Treffer erzielte nach der Pause Toni Polster