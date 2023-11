Letztes Antiquariat schließt für immer die Pforten

Früher gab es einige Antiquariate in Linz, doch seit 2019 gibt es nur noch eines: das von Peter Steinberg. Doch nur noch bis 22. Dezember, dann macht auch er Schluss. „Es waren wunderschöne Jahre, doch nun mit 80 Jahren ist es Zeit für einen Schlussstrich.“ Alte Weggefährten hätte er gefragt, ob sie ihm nachfolgen wollen würden, doch die verneinten. Dass es in der drittgrößten Stadt Österreichs dann kein Antiquariat mehr gibt, grenzt laut ihm an Kulturschande ...