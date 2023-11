Für politisches Mandat wurde sogar Geld angeboten

Rücktritt kommt für 58-Jährige nicht in Frage

Mit Raffael Zanker soll auch schon ein Nachfolger bereit stehen. Das Problem des ambitionierten Jungpolitikers: Als Ersatzgemeinderat darf er dieses Amt nicht ausüben. Er braucht einen fixen Sitz im Ortsparlament. Doch der Plan, dass Karrer freiwillig ihren Sessel als Gemeinderätin räumt, scheint nicht aufzugehen. Sie will Politikerin bleiben. Als vom Volk gewählte Mandatarin kann sie in diesem Fall nicht von der eigenen Partei „abgeschossen“ werden.