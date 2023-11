Staat plant erstmals Einstieg bei Erfolgsbetrieb

Die Staatsholding ÖBAG könnte bei dem steirischen Leiterplattenhersteller AT&S einsteigen. Das gab das Unternehmen am späten Montagabend bekannt. Im Zuge einer Kapitalerhöhung könnte die ÖBAG einen Anteil von mindestens 25 Prozent plus einer Aktie erhalten. Es wäre das erste Mal, dass sich der Staat an einem erfolgreichen Unternehmen beteiligt.