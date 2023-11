Dramatisches Ende bei NFL-Hit Bills vs. Broncos!

Die Buffalo Bills haben mit haarsträubenden Fehlern einen Sieg aus der Hand gegeben und in der NFL die fünfte Niederlage der Saison kassiert! Vor den eigenen Fans gab es ein 22:24 gegen die Denver Broncos, die durch ein Field Goal bei auslaufender Uhr in Führung gingen. Kicker Wil Lutz schoss einen Versuch aus 41 Yards rechts am Pfosten vorbei. Weil die Bills aber zu viele Abwehrspieler auf dem Feld hatten, gab es eine zweite Chance aus 36 Yards: Dieser Versuch saß dann ...