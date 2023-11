Dave Stewart: „Alle können unsere Lieder singen“

Mit den Eurythmics und Sängerin Annie Lennox verkaufte Dave Stewart rund 75 Millionen Alben und kam in die Rock And Roll Hall Of Fame. Ohne Lennox tourt der 71-Jährige gerade mit dem „Eurythmics Songbook“ durch Europa und macht auch im Wiener Konzerthaus Halt. Mit an Bord: drei Sängerinnen, eine achtköpfige, rein weibliche Band, eine massive LED-Videowall und alle großen Hits der Bandgeschichte. Wie es dazu kam, warum Annie Lennox nicht dabei ist und wie die Band einst sein Leben veränderte, das verrät uns Stewart im großen „Krone“-Talk.