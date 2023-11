Wien: Bevölkerungswachstum bremst sich ein

Spitzenreiter Donaustadt, Innenstadt verliert

Wachsen wird Wien vor allem dort, wo Platz ist: in den Flächenbezirken. Sie gewinnen gemäß der Prognose zum Teil stark. Als Spitzenreiter wird hier die Donaustadt gesehen. Bereits bis 2043, also in den nächsten 20 Jahren, werden dort 46 Prozent mehr Menschen leben. Aber es gibt rein statistisch auch Verlierer: In der Innenstadt und in der Josefstadt wird die Bevölkerung schrumpfen.