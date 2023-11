Schwarz: „Muss über ganzen Winter spontan sein“

Doch in Zermatt ging bekanntlich gar nichts mehr, Schwarz sparte sich die vorbereitete Rückkehr mit dem Heli, konnte in Ruhe trainieren: „Ich denke, dass ich über den ganzen Winter solche Entscheidungen machen muss, wenn ich so viele Rennen, so ein Programm durchziehen will - da muss ich auch mal spontan sein.“