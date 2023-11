Wo einst Generäle wohnten, gibts nun seltene Vögel

Der Generalspark in der Garnisonsstadt Allentsteig soll nach Kaufabschluss seine Pflanzen- und Tiervielfalt präsentieren, die unweit des Natura 2000-Gebietes am Truppenübungsplatz auf sich aufmerksam macht. Eine Bürgerinitiative kämpfte um das Naturjuwel, jetzt will sie einen Naturpark eröffnen. Ein Verein ist bereits in Gründung.