Österreich besiegt Norwegen mit Superstar Carlsen

Österreichs junges Schach-Team hat in den ersten beiden Runden bei der EM in Budva gegen Top-Nationen gleich drei von vier Punkten geholt: Nach einem 2:2 gegen die als Nummer zwei gesetzten Rumänen gab es am Sonntag gegen die von Topstar Magnus Carlsen angeführten Norweger sogar einen 2,5:1,5-Sieg. Der 24-jährige Wiener Valentin Dragnev schaffte gegen Carlsen, der erstmals seit acht Jahren bei einer EM dabei ist, sensationell ein Remis.