„Wurde vor den Augen meiner Kinder geschlagen“

Tochter brach in Tränen aus

Plötzlich stänkerte, wie P. erzählt, ein unbekannter Mann seine Kinder grundlos an. Als der Vater zum Schutz seiner Kinder einschritt und den Mann zur Rede stellen wollte, schlug jener zu. „Ich sagte ihm, er soll sie in Ruhe lassen. Plötzlich schlägt er mich vor den Augen der Kinder mit der Faust“, so P. Die Tochter begann zu weinen, also schickte P. die Kinder in den hinteren Teil des Busses. Am liebsten, so erzählt er es der „Krone“, hätte er zurückgeschlagen: „Aber nicht vor meinen Kindern.“