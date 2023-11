Österreicher (81) erlitt Schlaganfall im Petersdom

Österreicher durfte Spital wieder verlassen

Nachdem die Polizisten das Hotel ausfindig gemacht hatten, in dem sich der Österreicher aufgehalten hatte, gelang es ihnen, den Leiter der Reisegruppe zu erreichen, der den Kontakt zu dem Mann verloren hatte. Der 81-Jährige wurde zunächst in das Krankenhaus Santo Spirito eingeliefert und dann in das Spital San Camillo in Rom verlegt. Mittlerweile durfte er das Spital schon wieder verlassen.