Blanco-Ex: „Fühle mich von Patricia verfolgt“

Er wurde in der Lobby beschimpft

Seit der Trennung wohnt er in einem Fünf-Sterne-Hotel in Hamburg und genau da hält sich auch Patricia Blanco häufig auf, wie Fotos der „Bild“ zeigen. Zuletzt sei er in der Lobby sogar aus dem Nichts beschimpft worden: Als „fette Sau“ wurde Andreas von Patricias Begleitung bezeichnet.