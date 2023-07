Ellermann verkauft Villa jetzt samt Patricia

Wie Krone bereits berichtete, läuft, nach dem Liebes-Aus von Patricia Blanco (52) und Andreas Ellermann (56) im Mai ein verbitterter Rosenkrieg. Die Tochter des Schlagerstars residiert nämlich immer noch als ungebetener Gast in der Luxusvilla des Multimillionärs. Ellermann will sich das nun nicht mehr gefallen lassen und will zu drastischeren Mitteln greifen …