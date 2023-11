„Das war ein Wochenende zum Vergessen“

Gestern um 6.31 Uhr hatte das Schauspiel ein Ende, wurde auch die zweite Abfahrt in Zermatt-Cervinia abgesagt. Etwas, was sich angesichts der Wetterprognosen seit Tagen abgezeichnet hatte. Daniel Hemetsberger hatte schon am Mittwoch nach dem ersten und einzigen Training, eigentlich im Scherz im Zielraum zur „Krone“ gesagt: „Packts alles ein, schauts, dass ihr nichts vergessts - wenn der Wetterbericht eintrifft, werden wir uns hier oben nicht mehr sehen.“ Er sollte recht behalten. Auch die FIS kannte die Prognosen, wollte aber alles probieren, um das Prestigeprojekt von Präsident Johan Eliasch durchzudrücken. Was in den vergangenen 96 Stunden nie realistisch war. Immerhin sagten die Veranstalter zweimal zeitig ab, ersparten den Athleten so die rund einstündige Auffahrt mit vier Liften zum höchsten Start im Ski-Weltcup.