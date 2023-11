Kult-Gastronom vereint Weltstars für guten Zweck

Nur Aki Nuredini, der Kult-Gastronom aus der Wiener Annagasse, schafft es, das Who’s Who der Klassikszene an einem Abend zu versammeln. Und so tat er es am Samstagabend im Großen Saal des Wiener Konzerthauses, um das 40-jährige Bestehen seines „Ristorante Sole“ zu feiern.