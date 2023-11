Einsatz in Wien: Lokalbesitzer mit Waffe bedroht

Ein 63-Jähriger hat am Samstag gegen 13 Uhr die Polizei alarmiert: Er gab an, in seinem Lokal in Wien-Margareten von einem Mann erst mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein, dann sei ihm diese gegen den Kopf geschlagen worden. Das Motiv der Tat dürfte der geplante Verkauf des Lokals sein.