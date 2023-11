So feiert Wien in diesem Jahr den Fasching

Närrische Zeit bis 15. Februar

Und was wäre Fasching ohne Narren? Die „Mei Mei“-Faschingsgilde und „Fasching aktiv“ unterhalten das Publikum auch in dieser Saison. Einen ersten Vorgeschmack lieferten sie gestern beim Start der 5. Jahreszeit in der Lugner City. Auch am Schlingermarkt in Floridsdorf wurde der Narr geweckt, der nun durch Wien toben wird, bis er genau dort am 15. Februar wieder eingegraben wird.