Fleck in Mathematik: Gericht zwingt Kind in Schule

Während der Corona-Pandemie wurden rund 7500 Kinder von der Schule abgemeldet und zu Hause unterrichtet - so viele wie noch nie in Österreich. Mittlerweile sind die meisten in die Schulen zurückgekehrt. Auch, weil die Regeln für häuslichen Unterricht verschärft wurden. Und ein neues Verfahren aus Kärnten zeigt, dass auch die Gerichte mittlerweile sehr strenge Regeln für Eltern anlegen, die ihre Kinder nicht im Klassenzimmer sitzen lassen wollen.