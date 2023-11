Unorthodoxe Wacker-Girls sind zu Gast in Dornbirn

Zeit reif für 1. Heimsieg

Darum streben die Dornbirn-Ladys auf der Birkenwiese heute auch den ersten Bundesliga-Heimsieg an. „Es ist Zeit, dass wir auch daheim einen Dreier einfahren“, präsentiert sich der Coach kämpferisch. Sollte der gelingen, ginge man mit einem komfortablen 7-Punkte-Polster auf Wacker in die Rückrunde. „Das wäre ein sehr großer Schritt in Richtung Klassenerhalt. Sieben Punkte müsste Innsbruck zuerst einmal aufholen...“