Wetterchaos in Zermatt: Training erneut abgesagt!

Fünf ÖSV-Athleten um Marco Schwarz und Johannes Strolz hatten Zermatt bereits am Donnerstag verlassen. Die beiden nutzen laut ÖSV-Angaben im Wissen der schlechten Aussichten die guten Bedingungen in Gurgl für ein Slalomtraining. Im Ötztal habe man die Möglichkeit, „auf dem zukünftigen Weltcup-Slalomhang zu trainieren“, stellte Männer-Cheftrainer Marko Pfeifer klar. Sollte absehbar sein, dass am Samstag ein Rennen in Zermatt/Cervinia stattfinden kann, bestehe die Möglichkeit, dass Schwarz am Freitagabend zurückkehrt.