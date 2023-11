Prinzessin Leonor: Wird ihr der Druck zu viel?

Zu viel Druck für Leonor?

Schon früh wurde die Prinzessin darauf vorbereitet, einmal in die Fußstapfen ihres Vaters, König Felipe (55) zu treten. Sie lernte an der Schule Santa Maria de los Rosales, danach studierte sie zwei Jahre lang am UWC College in Wales und fing im Anschluss ihre Militärausbildung an. Ganz schön viele Pflichten für eine so junge Frau! Aber seit ihrem 18. Geburtstag lastet noch mehr Druck auf Leonors Schultern. So wird sie bereits 2024 allein den Vorsitz beim „Prinzessin von Asturien“-Preis führen dürfen. Sie könnte sogar schon jetzt die Führung des Staates übernehmen!