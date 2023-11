Leiche aus Wolfgangsee offiziell identifiziert

Zeugen hatten Unfall gesehen

Zwei Zeugen hatten damals gegen 14.35 Uhr beobachtet, wie ein Stand-Up-Paddler am Wolfgangsee ins Wasser stürzte und versank. Obwohl einer der Zeugen selbst mit seinem Board unterwegs war und innerhalb kürzester Zeit am letzten Sichtungspunkt ankam, konnte der Verunfallte nicht mehr aufgefunden werden. Zufällig am See trainierende Polizeiboote der Landespolizeidirektion Salzburg sowie ein Wasserrettungstaucher, welcher bei dem Training involviert war, waren ebenfalls binnen zehn Minuten vor Ort, konnten den Wassersportler aber ebenfalls nicht mehr auffinden. Anhand der Zeugenaussagen sowie mithilfe eines GPS-Trackers des Stand-Up-Paddlers wurden der engere Suchbereich eingegrenzt und Markierungsbojen gesetzt.