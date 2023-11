US-Ärzte transplantierten erstmals ganzes Auge

So wurde etwa eine Blutversorgung in der Netzhaut registriert. Das Krankenhauspersonal sprach von einem „bahnbrechenden Erfolg“ in der Transplantationsmedizin. Der Patient Aaron James hatte 2021 bei einem Arbeitsunfall einen 7200 Volt starken Stromschlag erlitten, als er mit seinem Gesicht eine Stromleitung berührte. Dabei verlor er sowohl sein linkes Auge als auch Teile seines Gesichts und linken Arms.