Gesund leben: Von Selbstheilung bis zu Kolloiden

Zahnarzt Eberhard Kowatsch will den Zuschauern Samstag und Sonntag jeweils um 12 Uhr die Angst vor Zahnimplantaten nehmen und Oberärztin Marina Lechner-Puschnig erklärt am Samstag um 14 Uhr die narbenfreie Schilddrüsen-Chirurgie und Naturheiltherapeut Bernhard Jakobitsch entführt um 15 Uhr in die faszinierende Welt der Kolloide. Am Sonntag erklärt Gesundheitsmediziner Georg Lexer um 14 Uhr den Zusammenhang zwischen Medizin und Landwirtschaft und Sonja Mikula präsentiert um 15 Uhr das Cell-Re-Active-Training.