Kindertalente & Kärntens Stimmen rocken die Bühne

Seit Jahren bereichern Anja und Werner von Glüsing Event die „Gesund Leben, Familien, Fitness und Brauchtumsmesse“ in Klagenfurt, die vom 10. bis 12. November auf dem Messegelände in Klagenfurt stattfindet. Da ist wirklich für jeden etwas dabei. Und dass Kärnten immer wieder verborgene Talente hervorbringt, das kann man bei den spannenden Vorausausscheidungen in der Messehalle 2 ab Freitag (15 Uhr) erleben.