Gesund leben: Einfach die bunteste Messe im Jahr

Familie und Kärntner Talente

In der Halle 2 dreht sich alles rund um die Familie. Ein tolles Programm wartet. So kann man beim Weihnachtsshooting gleich seine persönliche Weihnachtskarte ausdrucken lassen oder in die Miniaturwelt der Funktionsmodelle eintauchen. Zudem ist Kerstin Oliva mit der neuen Informationsplattform LaLaNaNa vertreten und Menschen zwischen 17 und 45 können beim Verein „Geben für Leben“ an der lebensrettenden Typisierungsaktion teilnehmen und am Freitag startet dort um 15 Uhr die Vorentscheidung zum Kindertalent 2023. Mehr als zehn Kindertalente werden ihr Können einer hochkarätigen Jury vorstellen. Am Samstag sind dann ab 15 Uhr die Gesangstalente dran. Das Finale startet am Sonntag. Um 13 Uhr wird dann das Kindertalent 2023 ermittelt, um 15 Uhr dann Kärntens Stimme 2023.