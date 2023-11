Eine Altstadt voller Historie und Geschichten

Imperia ist dabei keinesfalls eine reine schriftstellerische Erfindung, sondern wird mit einer historischen Person in Verbindung gebracht. Zudem ist es Fakt, dass während des Konzils zahlreiche Prostituierte in Konstanz ihre Dienste anboten. Die Idee zu einer übergroßen weiblichen Statue am Ufer des Bodensees wurde übrigens von der Freiheitsstatue von New York angestoßen - und so verabschiedet Imperia heute Schiffe und Reisende, die im Hafen ankommen oder diesen verlassen. Im Sockel der Statue befindet sich zudem eine Pegelmessstation, die Auskunft über den Wasserstand des Sees gibt.