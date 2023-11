Erneut Bombenalarm an Wiener Berufsschule

Nachdem am Mittwoch gleich in sieben Wiener Schulen Bombendrohungen eingegangen sind, musste Donnerstagfrüh wieder eine Schule in der Bundeshauptstadt evakuiert werden. Betroffen war die Berufsschule in der Mollardgasse in Mariahilf. Auch hier war die Drohung allerdings bereits am Mittwoch eingegangen, das Mail wurde allerdings nicht gelesen ...