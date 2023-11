Wütender Lenker (63) bedrohte Kontrahenten mit Axt

Nach gegenseitigen gefährlichen Fahrmanövern kam es am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf einer Kreuzung in Pregarten zu einem heftigen Streit unter Autolenkern. Am Wagen eines Linzers (63) war zuvor der Seitenspiegel beschädigt worden. Der Mann stieg wütend aus, holte eine Axt aus dem Fahrzeug und bedrohte damit seinen 18-jährigen Kontrahenten aus Wartberg/A. und dessen Beifahrerin.