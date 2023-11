Berater: Netanyahu sprach nicht von Besatzung

Netanyahus Worte in einem Interview mit dem US-Sender ABC warfen Fragen auf, was genau Israel plane. „Wenn dies vorbei ist und wir Hamas besiegt haben, ist es entscheidend, dass es dort kein wieder auflebendes terroristisches Element, keine wieder auflebende Hamas gibt“, erklärte der ranghohe Regierungsberater Mark Regev am Dienstag zum Nachrichtensender CNN. „Es hat keinen Sinn, dies (die Militäroffensive gegen die Hamas, Anm.) zu tun und einfach wieder von vorne zu beginnen.“